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В тульском экзотариуме показали лягушек-рогаток с зубастыми челюстями
Фото тульского экзотариума.

В тульском экзотариуме показали лягушек-рогаток с зубастыми челюстями

Сотрудники советуют быть осторожными.

Чакская рогатка выглядит как симпатичный пирожочек, но внешность обманчива. У крупных особей челюсти сжимаются с силой 33 Ньютона. Если сунуть туда палец, ощущения будут такими, словно к нему приложили тонкую и острую пилу, а сверху добавили трехкилограммовую гантелю.

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«Палец, конечно, не отвалится, но повреждения гарантированы», — рассказали сотрудники тульского экзотариума. 

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Известный натуралист Джеральд Даррелл испытал эту неприятность на себе:

«Её челюсти сжались, как тиски, а крошечные, но острые зубы вонзились прямо в плоть. Боль была такой острой, как будто я прищемил палец дверью; целую минуту я пытался разжать её челюсти и вытащить бедный палец, который пересекла глубокая кровоточащая царапина. Ранка зажила лишь на следующий день, а тёмный след от зубов остался надолго. Этот случай стал для меня хорошим уроком — с тех пор я стал обращаться с этими существами гораздо осторожнее!»
 

 

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Автор:
сегодня, в 22:07 0
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