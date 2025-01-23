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В Тульской области за год нашли почти две тысячи гектаров неиспользуемых земель
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за год нашли почти две тысячи гектаров неиспользуемых земель

Владельцам земель выдали 1557 предупреждений.

Управление Росреестра по Тульской области в 2024 году провело 3308 проверок земельных участков в регионе. В результате было обнаружено 1625 нарушений.

Владельцам земель выдали 1557 предупреждений о недопустимости нарушений, провели 817 консультаций и 534 профилактических визита.

Замруководителя управления Виктория Ишутина сообщила, что в рамках программы «Национальная система пространственных данных» удалось выявить 1,8 тысячи гектаров неиспользуемых или неправильно используемых земель. Также были исправлены предыдущие нарушения на участках общей площадью 590 гектаров.

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Автор:
сегодня, в 16:48 0
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