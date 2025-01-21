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Сотрудников тульских предприятий приглашают побороться за звание «Молодого промышленника года»

Сотрудников тульских предприятий приглашают побороться за звание «Молодого промышленника года»

Конкурс инициирован Минпромторгом России и Клубом молодых промышленников. В этом году он состоится в четвёртый раз.

Войти в ТОП-200 молодых лидеров российской промышленности, а возможно, стать главным победителем премии могут руководители компаний – соискатели в возрасте до 40 лет с годовым доходом от 120 млн до 2 млрд рублей и коллективом до 250 человек.

В 2024 году в ТОП-100 финалистов премии вошли два представителя Тульской области. Одним из них стал учредитель и гендиректор ООО Научно-производственная корпорация «Энергия» Сергей Шишикин – он занял третье место в ТОП-10.

– По поручению губернатора Дмитрия Миляева в рамках нацпроекта «Кадры» в Тульской области ведется большая работа по подготовке высококвалифицированных специалистов для промышленных предприятий. Туляки не раз становились финалистами премии «Молодой промышленник года», демонстрируя свое мастерство и профессионализм, – сказал министр промышленности и торговли региона Николай Еланцев.

Заявки на участие принимаются до 15 февраля на сайте премии

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