Арт-маркет, диджеи, мастер-классы и глинтвейн: в Тульском областном центре молодежи отметят День студента

Афиша Тульского областного центра молодежи

Всё это состоится 24 января в открытом после капремонта здании бывшего ДКЖ.

Что: День студента.

Когда: 24 января, начало работы площадок — в 12.00. Регистрация участников начнется с 11.00.

Где: ул. Демонстрации, 134 (бывший ДКЖ).

На празднике будет работать арт-маркет от молодых предпринимателей, откроется фотовыставка «Мир. Дружба. Тула», пройдут концерты и диджей-сеты во дворе Центра молодежи — в сквере «Точка». Международный клуб дружбы предложит гостям примерить свои национальные костюмы и сыграть в настольные игры. Участники проекта «ГосСтарт» проведут мастер-классы по ораторскому искусству, а молодые предприниматели предложат участникам продукцию собственного производства.