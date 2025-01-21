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Арт-маркет, диджеи, мастер-классы и глинтвейн: в Тульском областном центре молодежи отметят День студента
Афиша Тульского областного центра молодежи

Арт-маркет, диджеи, мастер-классы и глинтвейн: в Тульском областном центре молодежи отметят День студента

Всё это состоится 24 января в открытом после капремонта здании бывшего ДКЖ.

Что: День студента.

Когда: 24 января, начало работы площадок — в 12.00. Регистрация участников начнется с 11.00.

Где: ул. Демонстрации, 134 (бывший ДКЖ).

На празднике будет работать арт-маркет от молодых предпринимателей, откроется фотовыставка «Мир. Дружба. Тула», пройдут концерты и диджей-сеты во дворе Центра молодежи — в сквере «Точка». Международный клуб дружбы предложит гостям примерить свои национальные костюмы и сыграть в настольные игры. Участники проекта «ГосСтарт» проведут мастер-классы по ораторскому искусству, а молодые предприниматели предложат участникам продукцию собственного производства.

Вечерняя программа будет включать в себя выступление хедлайнера, работу диджея и раздачу бесплатного безалкогольного глинтвейна.

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