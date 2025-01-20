В пос. Волово отремонтируют водопровод и Дом культуры

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На оперативном совещании глава региона Дмитрий Миляев проверил исполнение поручений, озвученных им после визита в Воловский район.

Согласно докладам профильных чиновников областного правительства, до 1 августа текущего года на детской площадке по ул. Хрунова в п. Волово будут установлены игровые тренажеры.

В райцентре, на ул. Механистической, в рамках программы «Чистая вода Тульской области» отремонтируют водопровод. Для обслуживания канализации в частном секторе и выполнения аварийных работ до конца года будет куплена илососная машина.

В ближайшие два года в Волово капитально отремонтируют районный Дом культуры. Проектно-сметная документация уже готова, учреждение будет модернизировано в рамках нацпроекта «Семья».

У детских спортивных команд Воловского района появится свой автобус — ребята смогут с комфортом ездить на различные соревнования и тренировки.