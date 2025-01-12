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За сутки тульские спасатели потушили 4 техногенных пожара
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

За сутки тульские спасатели потушили 4 техногенных пожара

Такие данные приводит региональное ГУ МЧС России.

В мкр. Руднев г. Донской и пос. Шахты г. Новомосковск произошли возгорания в неэксплуатируемых строениях. С огнём боролись 17 человек и 5 единиц техники. Никто не пострадал.

Аналогичный пожар произошёл в д. Железня Заокского района – на место выезжали три пожарных расчёта. Кроме того, 36 огнеборцев потушили пожар в квартире на ул. Аркадия Шипунова в Туле. Обошлось без пострадавших, были эвакуированы 16 жителей дома.

Также за последние сутки спасатели тульского ГУ МЧС России привлекались к ликвидации четырёх ДТП: в Алексине, Веневском, Тепло-Огаревском и Щекинском районах.

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