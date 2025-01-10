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Благоустройство, запись к врачам и перебои с водой: о чем попросили жители села Спасское Дмитрия Миляева

Благоустройство, запись к врачам и перебои с водой: о чем попросили жители села Спасское Дмитрия Миляева

Глава региона посетил овощной комплекс ООО «Спасское» им. В. А. Стародубцева.

Овощной комплекс ООО «Спасское» им. В. А. Стародубцева - одно из ведущих сельскохозяйственных компаний региона. Компания была основана в 2008 году на базе СПК «Племзавод-колхоз им. Ленина». Она занимается производством картофеля, пшеницы, гороха, ячменя, рапса, сои и другой растениеводческой продукции. Представляет собой структуру, осуществляющую производственную деятельность по выращиванию, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции.

Глава региона осмотрел производство и пообщался с работниками. 

Жители спросили о ремонте поликлиники и записи к врачам в мкр. Сокольники, перебоях в водоснабжении, установке остановки и благоустройстве придомовой территории.

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский  рассказал, что в регионе ведется активная работа по увеличению медицинских кадров. На данный момент в медучреждениях учатся 59 студентов-целевиков, которые в скором времени придут работать в медицинские учреждения региона.

Что касается проблем с водоснабжением, глава администрации Новомосковска Руслан Бутов, то он пояснил, в чем проблема:

- В городе нет задвижек на водопроводе. Поэтому, если где-то происходит авария, то сливается весь объем воды.

Дмитрий Миляев поручил министру коммунального хозяйства Олегу Дючкову выделить средства на приобретение задвижек и в кротчайшие сроки решить эту проблему. 

Дмитрий Миляев подчеркнул, что все вопросы, которые задали сотрудники предприятия на встреча, взяты на контроль профильных министерств и будут решены в установленные сроки.

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сегодня, в 17:17 −2
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