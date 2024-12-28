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На новогодние праздники в Туле введут режим «Технологической тишины»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На новогодние праздники в Туле введут режим «Технологической тишины»

ЕДДС будет работать круглосуточно.

В Туле с 29 декабря по 8 января вводится режим «Технологической тишины». В это время плановый ремонт ресурсоснабжающие организации проводить не будут. Об этом сообщили в администрации города. 

На случай аварийного отключения электроснабжения администрацией города и ресурсоснабжающими организациями подготовлены к работе 19 генераторов. Также будут организованы пункты ПВР для размещения жителей. Глава администрации Илья Беспалов поручил главам всех терокругов держать этот вопрос на контроле, чтобы в случае необходимости оперативно развернуть такие пункты на базе детских садов и школ. 

Работу управляющих компаний по содержанию придомовых территорий в выходные дни будут контролировать инспекторы управления по административно-техническому надзору. Беспалов поручил при необходимости к этой работе привлекать ГЖИ и глав территориальных округов. 

В период новогодних каникул все службы города переходят на усиленный режим работы. ЕДДС будет работать круглосуточно. 

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Автор:
сегодня, в 18:33 +1
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