На новогодние праздники в Туле введут режим «Технологической тишины»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле с 29 декабря по 8 января вводится режим «Технологической тишины». В это время плановый ремонт ресурсоснабжающие организации проводить не будут. Об этом сообщили в администрации города.

На случай аварийного отключения электроснабжения администрацией города и ресурсоснабжающими организациями подготовлены к работе 19 генераторов. Также будут организованы пункты ПВР для размещения жителей. Глава администрации Илья Беспалов поручил главам всех терокругов держать этот вопрос на контроле, чтобы в случае необходимости оперативно развернуть такие пункты на базе детских садов и школ.

Работу управляющих компаний по содержанию придомовых территорий в выходные дни будут контролировать инспекторы управления по административно-техническому надзору. Беспалов поручил при необходимости к этой работе привлекать ГЖИ и глав территориальных округов.

В период новогодних каникул все службы города переходят на усиленный режим работы. ЕДДС будет работать круглосуточно.