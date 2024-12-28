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Пес Байкал снова отправится в зону СВО спустя полгода реабилитации в Тульской области
Фото УМВД по Тульской области.

Пес Байкал снова отправится в зону СВО спустя полгода реабилитации в Тульской области

Он отлично справляется с обязанностями по охране военнопленных.

Ранее мы рассказывали, что почти два года пёс нес службу в зоне специальной военной операции наравне с бойцами одного из российских штурмовых отрядов. Еще будучи щенком, он прибился к подразделению и с тех пор стал для военных членом их слаженного и героического коллектива.

Он отлично справляется с обязанностями по охране военнопленных, вовремя предупреждает об опасностях, нередко участвует в боевых операциях. Его собачье чутье и преданность приютившим его людям не раз спасали жизни ребят.

В течение полугода Байкал проходил восстановление в Центре кинологической службы УМВД России по Тульской области. Собаке провели обследование и сделали необходимые прививки. Также пес смог освоить начальный курс дрессировки.

Уже завтра Байкал вместе с хозяином «Кузбассом» отправится в зону проведения специальной военной операции к своим боевым товарищам. За эти месяцы кинологи привыкли к «четвероногому» воспитаннику — им тяжело с ним расставаться. 

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Автор:
сегодня, в 19:09 +2
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