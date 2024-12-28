Ирина Волк подарила саксофон 10-летнему мальчику из Курской области

Скрин из видео Ирины Волк.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк поучаствовала во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

«Сняв шарик с ёлки и прочитав пожелание 10-летнего Степана из Рыльска Курской области, я искренне удивилась. Не часто дети мечтают об альт-саксофоне», — написала Ирина Волк в Telegram-канале.

По ее словам, найти такой инструмент оказалось не просто, но все получилось. Подарок Степану вручил начальник отделения информации и общественных связей УМВД по Тульской области Андрей Ярцев.

Степан растет в многодетной семье, поэтому не оставили без подарков его младших брата и сестру - близнецов Марию и Михаила. Им подарили лыжи.