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Ирина Волк подарила саксофон 10-летнему мальчику из Курской области
Скрин из видео Ирины Волк.

Ирина Волк подарила саксофон 10-летнему мальчику из Курской области

Подарок ребенку вручил начальник отделения информации и общественных связей Тульского УМВД Андрей Ярцев.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк поучаствовала во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». 

«Сняв шарик с ёлки и прочитав пожелание 10-летнего Степана из Рыльска Курской области, я искренне удивилась. Не часто дети мечтают об альт-саксофоне», — написала Ирина Волк в Telegram-канале.

По ее словам, найти такой инструмент оказалось не просто, но все получилось. Подарок Степану вручил начальник отделения информации и общественных связей УМВД по Тульской области Андрей Ярцев.

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Степан растет в многодетной семье, поэтому не оставили без подарков его младших брата и сестру - близнецов Марию и Михаила. Им подарили лыжи. 

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Автор:
сегодня, в 20:03 +3
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