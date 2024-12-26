Как правильно выбирать новогодние подарки: советы психолога

Фото: freepik.com

Подготовка презента для близкого человека – не только приятная, но и ответственная задача. О том, как это

Подготовка презента для близкого человека – не только приятная, но и ответственная задача. Перед вами шесть советов по выбору подарков от клинического психолога Тульской областной психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева Юлии Курачиновой.

1. Учитывайте тип личности. Экстраверты могут оценить подарки, способствующие социальному взаимодействию, например, билеты на мероприятие или настольные игры. Интроверты, напротив, предпочтут что-то более личное и уединенное, например, книги или уютные аксессуары для дома.

2. Обратите внимание на хобби и интересы. Подарки, связанные с увлечениями человека, вызывают больше положительных эмоций. Если ваш близкий человек увлекается спортом, выберите, например, брендированную продукцию его любимой команды или снаряжение для тренировок. Хорошим презентом для творческих людей станут наборы для рисования, вышивания, лепки, картины по номерам, либо мастер-классы в этой сфере.

3. Принимайте во внимание образ жизни. Понимание образа жизни близкого человека поможет вам выбрать подарок, который будет для него максимально полезен и актуален. Для адептов активного образа жизни весьма кстати окажутся фитнес-аксессуары или абонемент в бассейн. Домоседу, который всего ценит домашний уют, можно подарить предметы интерьера, пледы, свечи и элементы декора.

4. Учитывайте эмоциональный интеллект. Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта ценят подарки, которые показывают вашу заботу и понимание их чувств. Постарайтесь выбрать что-то символичное, что отражает ваши совместные воспоминания, важные моменты в вашей дружбе или отношениях. Это может быть фотоальбом, предмет, связанный с общими увлечениями и т. д.

5. Сделайте акцент на ценностях. Подарок может отражать ценности вашего близкого человека. Люди, которые ценят экологию и устойчивое развитие, будут рады подаркам из переработанных материалов или поддерживающим местные производства. Такой подарок не только продемонстрирует ваше понимание их убеждений, но и создаст эмоциональную связь.

6. Оцените уровень стресса и потребности в отдыхе. В преддверии новогодних праздников многие испытывают стресс. Подарок, способствующий расслаблению и восстановлению сил, будет особенно актуален. Сертификаты на спа-процедуры, массаж, визиты в салоны красоты помогут вашему близкому человеку снять напряжение и насладиться моментом.

– Выбор подарка – это процесс, который требует внимания к деталям и понимания личности близкого человека. Следуя этим советам, вы сможете подобрать подарок, который не только порадует, но и укрепит ваши отношения в наступающем году,– отметила Юлия Владимировна.