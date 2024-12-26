Дети из ДНР проведут новогодние каникулы в Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

60 школьников из Горловки Донецкой Народной Республики приехали в парк-отель «Шахтер». Для подростков организуют насыщенную экскурсионную и познавательную программу.

— Ребята приехали на три недели и встретят Новый год на тульской земле. Мы спланировали для них насыщенные зимние каникулы. Ребята посетят Губернаторскую елку в Туле, — сказала зам. губернатора Наталья Архипова.

В региональном правительстве сообщили, что в Горловку направили партию гуманитарного груза для жителей и бойцов. В нее вошли продукты питания, вода, строительные материалы, одежда и медикаменты. Передали и новый ПАЗ «Вектор» водителю, который в ходе атаки противника потерял автобус.