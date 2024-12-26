  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дети из ДНР проведут новогодние каникулы в Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дети из ДНР проведут новогодние каникулы в Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дети из ДНР проведут новогодние каникулы в Тульской области

Для 60 школьников устроят экскурсии.

60 школьников из Горловки Донецкой Народной Республики приехали в парк-отель «Шахтер». Для подростков организуют насыщенную экскурсионную и познавательную программу.

— Ребята приехали на три недели и встретят Новый год на тульской земле. Мы спланировали для них насыщенные зимние каникулы. Ребята посетят Губернаторскую елку в Туле, — сказала зам. губернатора Наталья Архипова.

В региональном правительстве сообщили, что в Горловку направили партию гуманитарного груза для жителей и бойцов. В нее вошли продукты питания, вода, строительные материалы, одежда и медикаменты. Передали и новый ПАЗ «Вектор» водителю, который в ходе атаки противника потерял автобус.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 13:21 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
школьникиДНРканикулы
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Студент ТулГУ стал стипендиатом Ассоциации развития финансового рынка
Студент ТулГУ стал стипендиатом Ассоциации развития финансового рынка
В Госдуму внесли проект о полном запрете торговли вейпами
В Госдуму внесли проект о полном запрете торговли вейпами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.