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По проекту «Наш город» в Туле благоустроят более 300 объектов почти за 140 млн рублей
Фото Алексея Пирязева

По проекту «Наш город» в Туле благоустроят более 300 объектов почти за 140 млн рублей

Работы будут проведены в 2025 году.

Тульская городская Дума утвердила объем расходов на реализацию проекта «Наш город» в следующем году. В перечень адресов вошли свыше 320 объектов – в основном, многоквартирные дома, дворы и общественный пространства.

Бюджетные средства, выделенные на проведение работ, распределены между городским управлением по благоустройству и управлением по транспорту и дорожному хозяйству. Им выделено 133,3 и 6,35 млн рублей соответственно.  

По числу объектов, вошедших в адресный перечень проекта «Наш город» на 2025 год, на первом месте находится Пролетарский округ Тулы – там приведут в порядок более 100 домов и дворов. На втором месте Заречье – там работы пройдут по 90 адресам.

В Привокзальном, Советском и Центральном округах в перечень участников программы вошли 46, 44 и 41 объект соответственно.

 

 

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