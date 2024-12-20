Правительство Тульской области поддержит владельцев семейного бизнеса

Фото Алексея Пирязева

Также на помощь смогут рассчитывать женщины-предприниматели и участники СВО, которые развивают собственное дело.

Губернатор Дмитрий Миляев подписал закон «О регулировании отдельных отношений, связанных с поддержкой лиц, осуществляющих на территории Тульской области предпринимательскую деятельность».

Органы государственной власти будут оказывать поддержку участникам СВО, которые ведут в Тульской области своё дело или планируют его открыть, а также женщинам-предпринимателям и лицам, развивающим семейный бизнес.

Уточняется, что правительство региона будет поддерживать таких предпринимателей за счет средств областного бюджета и устанавливать различные формы такой поддержки.