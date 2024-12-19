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Тульские волонтёры попали в страшную аварию, направляясь в зону СВО
Фото: vk.com/svoih_ne_brosaem71

Тульские волонтёры попали в страшную аварию, направляясь в зону СВО

К счастью, никто из людей не пострадал. А вот автомобиль, предназначенный для перевозки гуманитарной помощи, восстановлению не подлежит.

В среду, 19 декабря, на границе Московской и Тульской областей произошла серьёзная автоавария – «УАЗ Патриот» столкнулся с грузовиком. За рулём внедорожника был руководитель тульского волонтёрского движения «Своих не бросаем» Роберт Сулейманов.

Машина возвращалась из подмосковной воинской части и направлялась в зону проведения специальной военной операции. От удара переднюю часть «УАЗа» буквально смяло в лепёшку.

– Наш пикап уже накатал тысячи километров по прифронтовым дорогам, всегда вовремя доставляя помощь туда, где она требовалась больше всего, – рассказал Роберт корреспонденту Myslo. – И погиб на обычной подмосковной трассе. Кроме машины никто не пострадал – учитывая полученные повреждения, это настоящее чудо.

К сожалению, «УАЗ» не подлежит восстановлению и эта потеря серьёзно нарушает планы волонтёров – до Нового года активисты «Своих не бросаем» планировали совершить как минимум четыре поездки в зону СВО и на приграничные территории.

Гуманитарщики организовали экстренный сбор средств на приобретение нового автомобиля. Узнать подробности можно в сообществе «Своих не бросаем» «ВКонтакте».

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Автор:
сегодня, в 19:38 +2
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Место
Тульская область

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