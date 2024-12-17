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В Туле поймали мужчину, укравшего станцию для зарядки мобильных телефонов из «Бургер Кинга»
Фото предоставлены Дмитрием Фомкиным.

В Туле поймали мужчину, укравшего станцию для зарядки мобильных телефонов из «Бургер Кинга»

Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам.

В Туле полицейские оперативно поймали злоумышленника, укравшего станцию для зарядки мобильных телефонов из «Бургер Кинга», расположенного на пр. Ленина, 120. При просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что к краже был причастен ранее судимый 34-летний житель поселка Косая Гора.

«Злоумышленник признался в совершенном противоправном деянии. Похищенное у него было изъято», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». 

Напомним, об инциденте Myslo рассказал Дмитрий — владелец одного из автоматов сервиса «Бери Заряд». Уточнялось, что к краже могли быть причастны двое мужчин. 

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Автор:
сегодня, в 10:30 0
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