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Тульские врачи получат более 1,2 миллиона рублей за раннее выявление рака
Фото Юлии Александровой.

Тульские врачи получат более 1,2 миллиона рублей за раннее выявление рака

Правительство РФ уже направило финансирование на выплаты медработникам в 2025 году.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В соответствии с документом Тульская область получит 1 211 800 рублей на спецвыплаты врачам. Средства распределены из фондов ОМС. 

Напомним, медработники получают выплаты за выявленные на ранней стадии онкологические заболевания у пациентов. 

— В частности, выплату может получить медицинский работник, направивший пациента на консультацию к врачу-специалисту и диагностическое исследование в ходе или по итогам проведения диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. При подтверждении диагноза заболевания за каждый такой случай медицинской организации из территориального фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, а организация выплачивает деньги медицинскому работнику, — сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Ранее Myslo рассказывал, что за каждый выявленный случай онкологии врачу полагается 3000 рублей, медперсоналу — 1000. Размер поощрений был установлен тульским правительством в 2022 году.

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сегодня, в 12:20 +1
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