Тульские врачи получат более 1,2 миллиона рублей за раннее выявление рака

Фото Юлии Александровой.

Правительство РФ уже направило финансирование на выплаты медработникам в 2025 году.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В соответствии с документом Тульская область получит 1 211 800 рублей на спецвыплаты врачам. Средства распределены из фондов ОМС.

Напомним, медработники получают выплаты за выявленные на ранней стадии онкологические заболевания у пациентов.

— В частности, выплату может получить медицинский работник, направивший пациента на консультацию к врачу-специалисту и диагностическое исследование в ходе или по итогам проведения диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. При подтверждении диагноза заболевания за каждый такой случай медицинской организации из территориального фонда ОМС направляется дополнительное финансирование, а организация выплачивает деньги медицинскому работнику, — сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Ранее Myslo рассказывал, что за каждый выявленный случай онкологии врачу полагается 3000 рублей, медперсоналу — 1000. Размер поощрений был установлен тульским правительством в 2022 году.