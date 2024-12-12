В Тульском филиале Исторического музея покажут находки эпохи викингов

Выставка «Викинги. Путь на Восток» основана на археологических коллекциях Исторического музея и посвящена культуре скандинавов эпохи викингов, которая длилась с конца VIII до середины XI века. Выставка дает представление о жизни викингов — быте, ремеслах, религиозных верованиях, военных конфликтах и рассказывает о том, как и зачем они пришли в Восточную Европу.

— «Люди севера» — норманны — своими неожиданными и жестокими набегами наводили ужас на жителей Западной Европы. В Восточной Европе они сыграли совсем иную роль — осваивая речные пути к богатствам Арабского Халифата и Византийской Империи, викинги явились катализатором социально-экономических процессов, приведших в конечном итоге к формированию Древнерусского государства, — отмечает генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин.

В Восточной Европе выходцы из Скандинавии искали новые места для поселения и дороги к богатству и славе, главным ценностям эпохи, которые были сосредоточены в государствах Восточной Азии. Путь на Восток лежал по рекам, мимо славянских поселений. Так скандинавы втягивали население в военные походы и торговые операции. Постепенно формировалась местная элита, частью которой они стали. На территории Восточной Европы вырос особый мир, специфическая материальная культура, соединившая в себе Восток и Запад.

Выставка условно разделена на несколько тем: «Воинская культура», «Кораблестроение», «Торговля», «Дом и его устройство», «Ремесла», «Женский мир», «Погребальный обряд», «Язычество и христианство».

Центральный образ экспозиции — реконструкция корабля, символа военных и торговых походов викингов.

Подлинные корабельные детали, найденные на территории Восточной Европы, рассказывают о судах викингов, их разновидностях и конструкциях.

Процесс освоения речных путей иллюстрируют предметы дружинной культуры: вооружение, доспехи и снаряжение конного воина. Мечи, найденные археологами на территории Волжской Булгарии, в Гнездово под Смоленском, наконечники ножен, наконечники копий, боевые топоры, элементы щита воинов Севера посетители также увидят на выставке.

Самый известный торговый путь на Восток, «из варяг в греки», — через Старую Ладогу, Новгород, Полоцк, Гнездово, Чернигов. Волжский путь начинался под Новгородом, шел через волжский Болгар. Донской путь лежал по рекам Упе, Дону и Оке.

Наиболее интересный археологический памятник Донского пути — городище Супруты (нынешний Щекинский район Тульской области), выполнявшее роль контрольного пункта Окско-Донского междуречья. Здесь археологами в середине ХХ века были найдены многочисленные предметы вооружения, быта, украшения. Часть находок можно увидеть на выставке.

Выставка «Викинги. Путь на Восток» будет работать в филиале Исторического музея в Туле с 25 декабря 2024 до 19 мая 2025 года.