  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На дорогах Тульской области пройдёт рейд «Юный пешеход» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На дорогах Тульской области пройдёт рейд «Юный пешеход»
Фото Алексея Пирязева

На дорогах Тульской области пройдёт рейд «Юный пешеход»

Кроме того, госавтоинспекторы проведут лекции и просветительские мероприятия для детей.

С января по ноябрь 2024 года на дорогах Тульской области произошло 202 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Это на 4,7% меньше, чем в прошлом году. Пострадали 220 юных пешеходов, семеро детей погибли.

При этом на 25% увеличилось число наездов на несовершеннолетних пешеходов – зафиксировано 70 таких случаев. 71 ребёнок пострадал, один – погиб.

Каждый четвертый наезд произошёл на пешеходном переходе, в том числе авария со смертельным исходом. Для профилактики ДТП с участием детей, с 9 по 13 декабря сотрудники тульской Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Юный пешеход!».

Полицейские проведут на улицах и в школах просветительские акции и разъяснительные беседы, а также рейды на дорогах, во время которых будут пресекаться нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов.

Госавтоинспекция Тульской области призывает автомобилистов быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно во время непогоды и в тёмное время суток. Заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами. Помните: дети, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля. 

 

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:47 0
Другие статьи по темам
Событие
рейд ГИБДДтульская ГосавтоинспекцияУГИБДД УМВД России по Тульской области
Место
Тульская областьТула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В ноябре туляки чаще женились, чем разводились
В ноябре туляки чаще женились, чем разводились
На ул. Мира курьер обманул ожидания автомобилиста
На ул. Мира курьер обманул ожидания автомобилиста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.