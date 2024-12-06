На дорогах Тульской области пройдёт рейд «Юный пешеход»

Фото Алексея Пирязева

Кроме того, госавтоинспекторы проведут лекции и просветительские мероприятия для детей.

С января по ноябрь 2024 года на дорогах Тульской области произошло 202 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Это на 4,7% меньше, чем в прошлом году. Пострадали 220 юных пешеходов, семеро детей погибли.

При этом на 25% увеличилось число наездов на несовершеннолетних пешеходов – зафиксировано 70 таких случаев. 71 ребёнок пострадал, один – погиб.

Каждый четвертый наезд произошёл на пешеходном переходе, в том числе авария со смертельным исходом. Для профилактики ДТП с участием детей, с 9 по 13 декабря сотрудники тульской Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Юный пешеход!».

Полицейские проведут на улицах и в школах просветительские акции и разъяснительные беседы, а также рейды на дорогах, во время которых будут пресекаться нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов.

Госавтоинспекция Тульской области призывает автомобилистов быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно во время непогоды и в тёмное время суток. Заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами. Помните: дети, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.