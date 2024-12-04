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«Объявлена опасность атаки БПЛА»: ничего непонятно, но очень интересно

«Объявлена опасность атаки БПЛА»: ничего непонятно, но очень интересно

Туляки спрашивают: «Что нам дальше делать с этой информацией?»

Требуем разъяснений

В последнее время в телеграм-канале министерства по региональной безопасности стали публиковать для распространения посты следующего содержания:

«РСЧС, Тульская область. Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны. Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112».

мчс.PNG

Городские паблики и СМИ информацию подхватывают и распространяют уже у себя. И самыми популярными комментариями под новостями такого плана становятся: «И что нам дальше делать с этой информацией?», «Ничего непонятно, но очень интересно».

Myslo запросил в тульском правительстве и ГУ МЧС по Тульской области разъяснений. 

Источники информации

Официально их оказалось два. Уведомление об угрозе атаки БПЛА на территории Тульской области можно получать в телеграм-канале министерства региональной безопасности, который называется «Всё о безопасности».

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Также сообщение об угрозе атаки БПЛА можно получить с помощью push-уведомления, установив на мобильный телефон приложение МЧС России. Скачать такое можно в RuStore, также в Google Play и App Store.

В магазинах приложений оно выглядит так:

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В МЧС отметили, что их приложение пригодится не только для того, чтобы узнать об опасности БПЛА, но и в других ситуациях. В приложении можно: позвонить в службы спасения; определить геолокацию; прочитать памятки и советы по безопасности в быту, оказанию первой помощи и много другой полезной информации.

Как вести себя в случае атаки БПЛА

Министерство региональной безопасности около двух месяцев назад разработало так называемый «Путеводитель по безопасности». Однако зачастивших к нам в последнее время беспилотников там касается всего одна страничка. И то в ней говорится о том, как действовать, если нашел БПЛА. Вот этот алгоритм:

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Так что же делать, если получил сообщение не об атаке еще БПЛА, но о ее опасности? По этому поводу в путеводителе ничего не сказано. Но при анализе различных памяток безопасности и правил для жителей других регионов вывод напрашивается сам собой: ничего не делать. И алгоритм расписан только на случай самой атаки или, не дай бог, воздушной тревоги: 

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Дельные советы на этот случай Myslo удалось получить в ГУ МЧС по Тульской области.

  • Если, получив уведомление, вы находитесь в квартире, следует найти место без окон между несущих стен — лучше всего в ванной комнате. Ни в коем случае нельзя подходить к окнам.
  • Тем, кто находится в здании, следует спуститься на нижний этаж или в подземный паркинг. Лифтом пользоваться запрещено.
  • Если вы заметили БПЛА в небе или на земле, не паникуйте и не приближайтесь к объекту. 
  • Находясь на улице, следует немедленно укрыться в ближайшем здании без окон, в подземном переходе или паркинге.
  • Перемещаясь в автомобиле, нужно немедленно его покинуть и найти укрытие.
  • Обнаружив беспилотник или его части, ни в коем случае нельзя к ним прикасаться — нужно немедленно отойти от места, где было найдено устройство или его части и заявить о находке по телефону 112, сообщив диспетчеру уточняющие данные.

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Автор:
сегодня, в 17:00 0
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