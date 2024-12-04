«Объявлена опасность атаки БПЛА»: ничего непонятно, но очень интересно

Туляки спрашивают: «Что нам дальше делать с этой информацией?»

Требуем разъяснений

В последнее время в телеграм-канале министерства по региональной безопасности стали публиковать для распространения посты следующего содержания:

«РСЧС, Тульская область. Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны. Телефоны экстренных служб: 01, 101, 112».

Городские паблики и СМИ информацию подхватывают и распространяют уже у себя. И самыми популярными комментариями под новостями такого плана становятся: «И что нам дальше делать с этой информацией?», «Ничего непонятно, но очень интересно».

Myslo запросил в тульском правительстве и ГУ МЧС по Тульской области разъяснений.

Источники информации

Официально их оказалось два. Уведомление об угрозе атаки БПЛА на территории Тульской области можно получать в телеграм-канале министерства региональной безопасности, который называется «Всё о безопасности».

Также сообщение об угрозе атаки БПЛА можно получить с помощью push-уведомления, установив на мобильный телефон приложение МЧС России. Скачать такое можно в RuStore, также в Google Play и App Store.

В магазинах приложений оно выглядит так:

В МЧС отметили, что их приложение пригодится не только для того, чтобы узнать об опасности БПЛА, но и в других ситуациях. В приложении можно: позвонить в службы спасения; определить геолокацию; прочитать памятки и советы по безопасности в быту, оказанию первой помощи и много другой полезной информации.

Как вести себя в случае атаки БПЛА

Министерство региональной безопасности около двух месяцев назад разработало так называемый «Путеводитель по безопасности». Однако зачастивших к нам в последнее время беспилотников там касается всего одна страничка. И то в ней говорится о том, как действовать, если нашел БПЛА. Вот этот алгоритм:

Так что же делать, если получил сообщение не об атаке еще БПЛА, но о ее опасности? По этому поводу в путеводителе ничего не сказано. Но при анализе различных памяток безопасности и правил для жителей других регионов вывод напрашивается сам собой: ничего не делать. И алгоритм расписан только на случай самой атаки или, не дай бог, воздушной тревоги:

Дельные советы на этот случай Myslo удалось получить в ГУ МЧС по Тульской области.