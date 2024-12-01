Титул «Мисс Тула — 2025» выиграла 18-летняя студентка Анастасия Дмитриева

Фото Дмитрия Дзюбина.

В творческом кластере «Октава» прошел XVIII областной конкурс красоты «Мисс Тула — 2025». Его можно назвать одним из самых главных мероприятий года в области моды и красоты. Бессменным организатором конкурса стало модельное агентство Linda. «Мисс Тула — 2025» — это праздник красоты, грации, обаяния, женственности и молодости.

Победительница конкурса «Мисс Тула — 2025» теперь весь следующий год будет носить титул королевы красоты.

Кастинг прошли 20 девушек — харизматичных, улыбчивых и очаровательных. Ведущей шоу стала модель агентства Linda Софья Старцева, «Мисс Тула — 2020».

В первом выходе девушки предстали в мини-платьях, подчеркивающих все их достоинства.

Второй выход — самый горячий и любимый зрителями. Это дефиле в купальниках!

Третий выход — в вечерних платьях.

По итогам трех выходов каждая девушка получила свой титул и ленту, а обладательницы главных титулов — короны.

Итак, давайте познакомимся с участницами и узнаем, как же распределились титулы и места на конкурсе.

«Мисс Интернет» и «Мисс Грация» — Дарья Ярцева

«Мисс Шарм» — Виктория Махотина

«Мисс Оригинальность» — Карина Гордиенкова

«Мисс Артистичность» — Виктория Кирилина

«Мисс Фитнес» — Алина Сафонова

«Мисс Реклама» — Анастасия Дмитриева

«Мисс Уникальность» — Анастасия Ситсулиманова

«Мисс Нежность» — Виктория Зуева

«Мисс Идеал» — Елизавета Проворкова

«Мисс Обаяние» — Агата Рубцова

«Мисс Элегантность» — Эвелина Чибисова

«Мисс Очарование» — Марина Саубанова

«Мисс Стиль» — Полина Жучкова

«Мисс Совершенство» — Елизавета Попова

А теперь знакомимся с участницами, которые помимо лент получили короны и самые главные титулы.

«Мисс Подиум» — Дарья Носова

«Мисс Фото» — Анна Горшкова

«Юная Мисс Тула — 2025» — Валерия Фомичева

«3-я вице Мисс Тула — 2025» — яркая и харизматичная Елена Арзамасцева

«2-я вице Мисс Тула — 2025» — элегантная и обаятельная Екатерина Леденева

Софья Соколова, девушка с обворожительной улыбкой, выиграла титул «1-я вице Мисс Тула — 2025». Для победы ей не хватило буквально нескольких баллов, а это значит, что в будущем у Софьи есть шанс снова попробовать свои силы в этом конкурсе.

Ну, а королевой вечера стала 18-летняя Анастасия Дмитриева из Новомосковска. Эта красивая и запоминающаяся с первого взгляда блондинка покорила и зрителей, и членов жюри.

— С детства я занимаюсь спортивной и художественной гимнастикой, всю жизнь я посвятила спорту. Сейчас занимаюсь фитнесом и танцами, а учусь в новомосковском филиале юридического полицейского колледжа. Считаю, что мне эта профессия поможет в будущем в модельном бизнесе — красивая поставленная речь, грамотность. Титул «Мисс Тула» дал мне возможность двигаться дальше, это только начало. Думаю, вас ждет еще много сюрпризов.

— Почему решила принять участие в конкурсе?

— Я живу в Новомосковске и всегда там участвовала в конкурсах. А потом решила приехать в Тулу и принять участие в конкурсе «Мисс Совершенство», выиграла титул «Юная Мисс Совершенство», потом попала на конкурс «Краса Тулы», там стала «Мисс Бикини». Это дало мне мотивацию, что если где-то я не выигрываю главный титул, то это должно произойти в другом конкурсе. И я подумала, что это как раз может быть «Мисс Тула 2025». Я прошла огромный путь, было много уроков по дефиле, очень много ходила на каблуках (смеется). Я понимаю, что это огромная ответственность, к которой нужно быть готовой.

— О чем мечтаешь в модельном бизнесе?

— Мне хочется, чтобы мои достижения и победы были полезны и помогали бы другим людям, я хочу участвовать в благотворительности.

— На «Мисс Россию» в следующем году собираешься?

— Конечно! Там нужно будет пройти кастинг.

— Кто поддерживал тебя в зале?

— Мои родители, мама все это время была со мной за кулисами, помогала мне и, кажется, переживала больше меня. А также друзья и знакомые. В первые секунды, когда меня объявили победительницей, я испытала огромную радость, на глазах выступили слезы счастья. Сейчас я испытываю очень большую ответственность, этот титул нужно нести с гордостью, с высоко поднятой головой. Состав участниц в этом году был очень сильный, девочки все были на эмоциях, волновались. Признаюсь, что многие девчонки верили в меня, и перед первым выходом, когда мы подкрашивали губки, подошли ко мне и сказали, что верят в мою победу и что я ее достойна. Когда есть поддержка со стороны конкурсанток, легче выходить на сцену.

Из досье Myslo

Анастасия Дмитриева

Родилась 26 ноября 2006 года в городе Донском.

Студентка Новомосковского филиала юридического полицейского колледжа.

Любимое блюдо: мамины блинчики.

Любимая книга: П. Коэльо. «Алхимик», М. Булгаков. «Мастер и Маргарита».

Любимый фильм: «Лед».

Девиз: «Никогда ничего не бояться, если есть трудности — всегда их преодолевать».

Мечта: отвезти маму на море.