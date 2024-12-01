Титул «Мисс Тула — 2025» выиграла 18-летняя студентка Анастасия Дмитриева

В творческом кластере «Октава» прошел XVIII областной конкурс красоты «Мисс Тула — 2025». Его можно назвать одним из самых главных мероприятий года в области моды и красоты. Бессменным организатором конкурса стало модельное агентство Linda. «Мисс Тула — 2025» — это праздник красоты, грации, обаяния, женственности и молодости.
Победительница конкурса «Мисс Тула — 2025» теперь весь следующий год будет носить титул королевы красоты.
Кастинг прошли 20 девушек — харизматичных, улыбчивых и очаровательных. Ведущей шоу стала модель агентства Linda Софья Старцева, «Мисс Тула — 2020».
В первом выходе девушки предстали в мини-платьях, подчеркивающих все их достоинства.
Второй выход — самый горячий и любимый зрителями. Это дефиле в купальниках!
Третий выход — в вечерних платьях.
По итогам трех выходов каждая девушка получила свой титул и ленту, а обладательницы главных титулов — короны.
Итак, давайте познакомимся с участницами и узнаем, как же распределились титулы и места на конкурсе.
«Мисс Интернет» и «Мисс Грация» — Дарья Ярцева
«Мисс Шарм» — Виктория Махотина
«Мисс Оригинальность» — Карина Гордиенкова
«Мисс Артистичность» — Виктория Кирилина
«Мисс Фитнес» — Алина Сафонова
«Мисс Реклама» — Анастасия Дмитриева
«Мисс Уникальность» — Анастасия Ситсулиманова
«Мисс Нежность» — Виктория Зуева
«Мисс Идеал» — Елизавета Проворкова
«Мисс Обаяние» — Агата Рубцова
«Мисс Элегантность» — Эвелина Чибисова
«Мисс Очарование» — Марина Саубанова
«Мисс Стиль» — Полина Жучкова
«Мисс Совершенство» — Елизавета Попова
А теперь знакомимся с участницами, которые помимо лент получили короны и самые главные титулы.
«Мисс Подиум» — Дарья Носова
«Мисс Фото» — Анна Горшкова
«Юная Мисс Тула — 2025» — Валерия Фомичева
«3-я вице Мисс Тула — 2025» — яркая и харизматичная Елена Арзамасцева
«2-я вице Мисс Тула — 2025» — элегантная и обаятельная Екатерина Леденева
Софья Соколова, девушка с обворожительной улыбкой, выиграла титул «1-я вице Мисс Тула — 2025». Для победы ей не хватило буквально нескольких баллов, а это значит, что в будущем у Софьи есть шанс снова попробовать свои силы в этом конкурсе.
Ну, а королевой вечера стала 18-летняя Анастасия Дмитриева из Новомосковска. Эта красивая и запоминающаяся с первого взгляда блондинка покорила и зрителей, и членов жюри.
— С детства я занимаюсь спортивной и художественной гимнастикой, всю жизнь я посвятила спорту. Сейчас занимаюсь фитнесом и танцами, а учусь в новомосковском филиале юридического полицейского колледжа. Считаю, что мне эта профессия поможет в будущем в модельном бизнесе — красивая поставленная речь, грамотность. Титул «Мисс Тула» дал мне возможность двигаться дальше, это только начало. Думаю, вас ждет еще много сюрпризов.
— Почему решила принять участие в конкурсе?
— Я живу в Новомосковске и всегда там участвовала в конкурсах. А потом решила приехать в Тулу и принять участие в конкурсе «Мисс Совершенство», выиграла титул «Юная Мисс Совершенство», потом попала на конкурс «Краса Тулы», там стала «Мисс Бикини». Это дало мне мотивацию, что если где-то я не выигрываю главный титул, то это должно произойти в другом конкурсе. И я подумала, что это как раз может быть «Мисс Тула 2025». Я прошла огромный путь, было много уроков по дефиле, очень много ходила на каблуках (смеется). Я понимаю, что это огромная ответственность, к которой нужно быть готовой.
— О чем мечтаешь в модельном бизнесе?
— Мне хочется, чтобы мои достижения и победы были полезны и помогали бы другим людям, я хочу участвовать в благотворительности.
— На «Мисс Россию» в следующем году собираешься?
— Конечно! Там нужно будет пройти кастинг.
— Кто поддерживал тебя в зале?
— Мои родители, мама все это время была со мной за кулисами, помогала мне и, кажется, переживала больше меня. А также друзья и знакомые. В первые секунды, когда меня объявили победительницей, я испытала огромную радость, на глазах выступили слезы счастья. Сейчас я испытываю очень большую ответственность, этот титул нужно нести с гордостью, с высоко поднятой головой. Состав участниц в этом году был очень сильный, девочки все были на эмоциях, волновались. Признаюсь, что многие девчонки верили в меня, и перед первым выходом, когда мы подкрашивали губки, подошли ко мне и сказали, что верят в мою победу и что я ее достойна. Когда есть поддержка со стороны конкурсанток, легче выходить на сцену.
Анастасия Дмитриева
Родилась 26 ноября 2006 года в городе Донском.
Студентка Новомосковского филиала юридического полицейского колледжа.
Любимое блюдо: мамины блинчики.
Любимая книга: П. Коэльо. «Алхимик», М. Булгаков. «Мастер и Маргарита».
Любимый фильм: «Лед».
Девиз: «Никогда ничего не бояться, если есть трудности — всегда их преодолевать».
Мечта: отвезти маму на море.