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Титул «Мисс Тула — 2025» выиграла 18-летняя студентка Анастасия Дмитриева
Фото Дмитрия Дзюбина.

Титул «Мисс Тула — 2025» выиграла 18-летняя студентка Анастасия Дмитриева

В финальном шоу приняли участие 20 очень красивых, ярких и обворожительных девушек.

В творческом кластере «Октава» прошел XVIII областной конкурс красоты «Мисс Тула — 2025». Его можно назвать одним из самых главных мероприятий года в области моды и красоты. Бессменным организатором конкурса стало модельное агентство Linda. «Мисс Тула — 2025» — это праздник красоты, грации, обаяния, женственности и молодости. 

Победительница конкурса «Мисс Тула — 2025» теперь весь следующий год будет носить титул королевы красоты. 

Кастинг прошли 20 девушек — харизматичных, улыбчивых и очаровательных. Ведущей шоу стала модель агентства Linda Софья Старцева, «Мисс Тула — 2020». 

В первом выходе девушки предстали в мини-платьях, подчеркивающих все их достоинства.

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Второй выход — самый горячий и любимый зрителями. Это дефиле в купальниках! 

Третий выход — в вечерних платьях. 

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По итогам трех выходов каждая девушка получила свой титул и ленту, а обладательницы главных титулов — короны. 

Итак, давайте познакомимся с участницами и узнаем, как же распределились титулы и места на конкурсе. 

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 «Мисс Интернет» и «Мисс Грация» — Дарья Ярцева

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 «Мисс Шарм» — Виктория Махотина

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«Мисс Оригинальность» — Карина Гордиенкова

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«Мисс Артистичность» — Виктория Кирилина

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«Мисс Фитнес» — Алина Сафонова

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«Мисс Реклама» — Анастасия Дмитриева

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«Мисс Уникальность» — Анастасия Ситсулиманова

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«Мисс Нежность» — Виктория Зуева

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«Мисс Идеал» — Елизавета Проворкова

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«Мисс Обаяние» — Агата Рубцова

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«Мисс Элегантность» — Эвелина Чибисова

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«Мисс Очарование» — Марина Саубанова

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«Мисс Стиль» — Полина Жучкова

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«Мисс Совершенство» — Елизавета Попова

А теперь знакомимся с участницами, которые помимо лент получили короны и самые главные титулы. 

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«Мисс Подиум» — Дарья Носова

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«Мисс Фото» — Анна Горшкова

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«Юная Мисс Тула — 2025» — Валерия Фомичева

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«3-я вице Мисс Тула — 2025» — яркая и харизматичная Елена Арзамасцева

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«2-я вице Мисс Тула — 2025» — элегантная и обаятельная Екатерина Леденева 

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Софья Соколова, девушка с обворожительной улыбкой, выиграла титул «1-я вице Мисс Тула — 2025». Для победы ей не хватило буквально нескольких баллов, а это значит, что в будущем у Софьи есть шанс снова попробовать свои силы в этом конкурсе. 

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Ну, а королевой вечера стала 18-летняя Анастасия Дмитриева из Новомосковска. Эта красивая и запоминающаяся с первого взгляда блондинка покорила и зрителей, и членов жюри. 

— С детства я занимаюсь спортивной и художественной гимнастикой, всю жизнь я посвятила спорту. Сейчас занимаюсь фитнесом и танцами, а учусь в новомосковском филиале юридического полицейского колледжа. Считаю, что мне эта профессия поможет в будущем в модельном бизнесе — красивая поставленная речь, грамотность. Титул «Мисс Тула» дал мне возможность двигаться дальше, это только начало. Думаю, вас ждет еще много сюрпризов. 

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— Почему решила принять участие в конкурсе?

— Я живу в Новомосковске и всегда там участвовала в конкурсах. А потом решила приехать в Тулу и принять участие в конкурсе «Мисс Совершенство», выиграла титул «Юная Мисс Совершенство», потом попала на конкурс «Краса Тулы», там стала «Мисс Бикини». Это дало мне мотивацию, что если где-то я не выигрываю главный титул, то это должно произойти в другом конкурсе. И я подумала, что это как раз может быть «Мисс Тула 2025». Я прошла огромный путь, было много уроков по дефиле, очень много ходила на каблуках (смеется). Я понимаю, что это огромная ответственность, к которой нужно быть готовой. 

— О чем мечтаешь в модельном бизнесе?

— Мне хочется, чтобы мои достижения и победы были полезны и помогали бы другим людям, я хочу участвовать в благотворительности. 

— На «Мисс Россию» в следующем году собираешься?

— Конечно! Там нужно будет пройти кастинг. 

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— Кто поддерживал тебя в зале?

— Мои родители, мама все это время была со мной за кулисами, помогала мне и, кажется, переживала больше меня. А также друзья и знакомые. В первые секунды, когда меня объявили победительницей, я испытала огромную радость, на глазах выступили слезы счастья. Сейчас я испытываю очень большую ответственность, этот титул нужно нести с гордостью, с высоко поднятой головой. Состав участниц в этом году был очень сильный, девочки все были на эмоциях, волновались. Признаюсь, что многие девчонки верили в меня, и перед первым выходом, когда мы подкрашивали губки, подошли ко мне и сказали, что верят в мою победу и что я ее достойна. Когда есть поддержка со стороны конкурсанток, легче выходить на сцену. 

Из досье Myslo

Анастасия Дмитриева

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/ed/6e/3381-2c4a-4685-9085-87d9a390d5c2/8834f084-9984-4ec9-8bf1-3439b9318784.jpg

Родилась 26 ноября 2006 года в городе Донском.

Студентка Новомосковского филиала юридического полицейского колледжа. 

Любимое блюдо: мамины блинчики.

Любимая книга: П. Коэльо. «Алхимик», М. Булгаков. «Мастер и Маргарита».

Любимый фильм: «Лед». 

Девиз: «Никогда ничего не бояться, если есть трудности — всегда их преодолевать». 

Мечта: отвезти маму на море. 

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