В Тульской области увеличили ежемесячные выплаты опекунам и приёмным родителям

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Опекуны и приемные родители смогут получать повышенную ежемесячную денежную выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исходя из норм материального обеспечения указанной категории детей.

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Сумма увеличения ежемесячной выплаты, в зависимости от возраста ребёнка, составит: