В Тульской области увеличили ежемесячные выплаты опекунам и приёмным родителям

Опекуны и приемные родители смогут получать повышенную ежемесячную денежную выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исходя из норм материального обеспечения указанной категории детей.
Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Сумма увеличения ежемесячной выплаты, в зависимости от возраста ребёнка, составит:
- от 0 до 6 месяцев – 8451,04 рублей;
- от 6 до 12 месяцев – 13285,9 рублей;
- от 12 до 18 месяцев – 7051,64 рубля;
- от 18 месяцев до 2 лет – 7068,29 рублей;
- от 2 до 3 лет – 6504,95 рублей;
- от 3 до 7 лет – 412,64 рублей;
- от 7 до 11 лет – 3751,58 рублей;
- от 11 до 18 лет – 3853,69 рублей.