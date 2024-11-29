Специалисты Роспотребнадзора проведут бесплатные консультации для туляков

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области регулярно проводят приёмы граждан по вопросам защиты прав потребителей на базе Регионального библиотечно-информационного центра.
Как отстоять свои права, не обмануться при выборе товара, работы или услуги и что делать, если вам оказали некачественную услугу или продали товар с недостатком? На эти и другие вопросы специалисты отдела защиты прав потребителей ответят во вторник, 3 декабря.
Консультации пройдут с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Тургеневская, д. 48.