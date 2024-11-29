Специалисты Роспотребнадзора проведут бесплатные консультации для туляков

Все желающие смогут узнать, как отстоять свои права и не стать жертвой недобросовестных продавцов.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области регулярно проводят приёмы граждан по вопросам защиты прав потребителей на базе Регионального библиотечно-информационного центра.

Как отстоять свои права, не обмануться при выборе товара, работы или услуги и что делать, если вам оказали некачественную услугу или продали товар с недостатком? На эти и другие вопросы специалисты отдела защиты прав потребителей ответят во вторник, 3 декабря.