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Специалисты Роспотребнадзора проведут бесплатные консультации для туляков

Специалисты Роспотребнадзора проведут бесплатные консультации для туляков

Все желающие смогут узнать, как отстоять свои права и не стать жертвой недобросовестных продавцов.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области регулярно проводят приёмы граждан по вопросам защиты прав потребителей на базе Регионального библиотечно-информационного центра.

Как отстоять свои права, не обмануться при выборе товара, работы или услуги и что делать, если вам оказали некачественную услугу или продали товар с недостатком? На эти и другие вопросы специалисты отдела защиты прав потребителей ответят во вторник, 3 декабря.

Консультации пройдут с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Тургеневская, д. 48.

 

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