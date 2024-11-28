В Плавском районе фура опрокинулась в кювет

Фото из телеграм-канала «Тула. Происшествия».

О пострадавших не сообщается.

В Плавском районе возле хлебозавода «Авангард» фура опрокинулась в кювет. Как сообщают очевидцы в соцсетях, большегруз не смог подняться на гору.

«Последствия вчерашнего гололёда на дорогах, — отметили туляки в соцсетях.