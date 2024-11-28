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В Плавском районе фура опрокинулась в кювет
Фото из телеграм-канала «Тула. Происшествия».

В Плавском районе фура опрокинулась в кювет

О пострадавших не сообщается.

В Плавском районе возле хлебозавода «Авангард» фура опрокинулась в кювет. Как сообщают очевидцы в соцсетях, большегруз не смог подняться на гору. 

«Последствия вчерашнего гололёда на дорогах, — отметили туляки в соцсетях. 

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Автор:
сегодня, в 13:07 0
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