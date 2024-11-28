В Плавском районе фура опрокинулась в кювет

В Плавском районе возле хлебозавода «Авангард» фура опрокинулась в кювет. Как сообщают очевидцы в соцсетях, большегруз не смог подняться на гору.
«Последствия вчерашнего гололёда на дорогах, — отметили туляки в соцсетях.
О пострадавших не сообщается.
В Плавском районе возле хлебозавода «Авангард» фура опрокинулась в кювет. Как сообщают очевидцы в соцсетях, большегруз не смог подняться на гору.
«Последствия вчерашнего гололёда на дорогах, — отметили туляки в соцсетях.
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