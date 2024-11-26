В Тульской области разработают регламент взаимодействия служб при аварийных отключениях электричества

На совещании правительства Тульской области были озвучены итоги работы оперативных служб по устранению последствий непогоды, которая накрыла регион 21 ноября.

Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что в будущем необходимо синхронизировать работу всех служб, чтобы избежать ошибок при устранении аварий.

— Поручаю заместителю председателя правительства Наталье Аникиной совместно с «Тулэнерго», Ситуационным центром, МинЖКХ составить регламент взаимодействия, чтобы оптимизировать привлечение сил и средств для устранения ситуаций на тех или иных системах обеспечения, — сказал глава региона.

Напомним, в пиковый период без света оставались 600 населенных пунктов, в которых проживает более 50 тысяч человек.