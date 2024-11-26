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Жителя Новомосковска вернули к жизни после 7 минут клинической смерти
Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Жителя Новомосковска вернули к жизни после 7 минут клинической смерти

Пенсионер в течение 3 дней жаловался на боль в грудной клетке.

Бригада областного Центра медицины катастроф провела успешную сердечно-легочную реанимацию 71-летнего жителя Новомосковска.

Пожилой мужчина в течение 3 дней жаловался на боль в грудной клетке, но не обращался за медицинской помощью. Когда его состояние ухудшилось, а боли стали нестерпимы, жена настояла на вызове скорой помощи.

Бригада Центра медицины катастроф в составе фельдшеров Андрея Чуркина, Елизаветы Азизовой и водителя Кирилла Кочурова оперативно прибыла на место. Медики провели необходимое обследование и диагностировали у пациента острый коронарный синдром.

Во время оказания помощи состояние мужчины внезапно ухудшилось. Он потерял сознание, сердцебиение и дыхание перестали определяться. Фельдшеры незамедлительно приступили к проведению сердечно-легочной реанимации. Через 7 минут медикам удалось вернуть пациента к жизни. Пенсионера доставили в отделение кардиореанимации регионального сосудистого центра.

— Ему было проведено срочное вмешательство по восстановлению проходимости коронарных артерий. Пациент был выписан с рекомендациями по дальнейшему образу жизни, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. 

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Автор:
сегодня, в 10:28 +4
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