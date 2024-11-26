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Тульские дорожники готовы к работе в зимних условиях
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Тульские дорожники готовы к работе в зимних условиях

Об этом на оперативном совещании у губернатора Дмитрия Миляева доложил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник.

Он отметил, что в регионе используются 16 метеостанций с видеонаблюдением, которые позволяют отслеживать погоду в режиме реального времени и оперативно реагировать при выпадении осадков.  

Тулаавтодор разработал проект зимнего содержания по каждой дороге с учетом опасных участков, маршрутов школьного и общественного транспорта, а также порядок выполнения работ.

Согласно ГОСТ, в зависимости от категории дороги очистка от снега и устранение гололеда проводится в течение 4-12 часов после окончания осадков.

Тулаавтодор укомплектован 413 единицами специальной техники, в том числе 190 комбинированных дорожных машин (КДМ). Потребность в песко-соляной смеси на зиму составляет 249 тысяч тонн. 170 тонн из них уже заготовлены. 

Все муниципалитеты также заключили контракты на зимнее содержание. Они планируют задействовать 679 единиц техники. В случае чрезвычайной ситуации Тулаавтодор готов оказать содействие и предоставить муниципалитетам дополнительную технику. 

Глава администрации Тулы Илья Беспалов доложил, что улицы областного центра будут обслуживать 239 единиц техники и 450 человек.

Дмитрий Миляев поручил главам муниципальных администраций спланировать работу так, чтобы заложенных на уборку и посыпку средств хватило до конца сезона. Контролировать организацию и проведение работ будет Родион Дудник.

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вчера, в 20:49 −2
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Тульская область

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