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  4. В Узловой перед судом предстанет водитель погрузчика, по неосторожности покалечивший коллегу - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Узловой перед судом предстанет водитель погрузчика, по неосторожности покалечивший коллегу
Фото Артёма Жильцова

В Узловой перед судом предстанет водитель погрузчика, по неосторожности покалечивший коллегу

Согласно заключению экспертов, здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.

Сотрудниками узловского следственного отдела СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

По информации ведомства, 11 сентября на производстве в Узловском районе водитель электропогрузчика, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с металлической тележкой, которая, в свою очередь, наехала на одного из рабочих. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.

На допросе водитель погрузчика признал свою вину. Расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

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Место
Тульская областьУзловая

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