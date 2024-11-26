В Узловой перед судом предстанет водитель погрузчика, по неосторожности покалечивший коллегу

Фото Артёма Жильцова

Сотрудниками узловского следственного отдела СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

По информации ведомства, 11 сентября на производстве в Узловском районе водитель электропогрузчика, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с металлической тележкой, которая, в свою очередь, наехала на одного из рабочих. Здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред.

На допросе водитель погрузчика признал свою вину. Расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.