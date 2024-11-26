В Одоевском районе прокуратура нашла нарушения в организации питания в Говоренковской школе

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Одоевского района проверила, как в МКОУ «Говоренковская ООШ» соблюдают санитарно-эпидемиологическое законодательство при организации питания школьников.

В столовой учреждения кухонная посуда и инвентарь частично не были промаркированы, стол для приготовления сырой продукции не использовался в соответствии с маркировкой, инвентарь для уборки пищеблока не хранился в специально отведенных местах.

Прокуратура района внесла директору образовательной организации представление.

«Решается вопрос о возбуждении в отношении должностного лица образовательного учреждения дела об административном правонарушении», — сообщили в региональной прокуратуре.