Последствия шторма в Тульской области: сорванные ветром кровли заменят до 29 ноября

25 ноября первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев провел оперативный штаб по вопросам устранения последствий непогоды.
На сегодняшний день основные работы завершены.
— Точечные проблемы наблюдаются в Киреевском районе (в 8 населенных пунктах), Заокском (10 населенных пунктах) в остальных районах остаются отдельные обращения потребителей. Количества бригад достаточно для оперативной отработки заявок, — сообщили в правительстве.
Продолжаются работы по ремонту кровель. Завершить их планируется до 29 ноября.