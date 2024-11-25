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Последствия шторма в Тульской области: сорванные ветром кровли заменят до 29 ноября

Последствия шторма в Тульской области: сорванные ветром кровли заменят до 29 ноября

После пятничного разгула стихии перебои с электроэнергией и другие проблемы до сих пор наблюдаются в населенных пунктах Киреевского и Заокского районов.

25 ноября первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев провел оперативный штаб по вопросам устранения последствий непогоды.

На сегодняшний день основные работы завершены.

— Точечные проблемы наблюдаются в Киреевском районе (в 8 населенных пунктах), Заокском (10 населенных пунктах) в остальных районах остаются отдельные обращения потребителей. Количества бригад достаточно для оперативной отработки заявок, — сообщили в правительстве.

Продолжаются работы по ремонту кровель. Завершить их планируется до 29 ноября.

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