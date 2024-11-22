Илья Беспалов рассказал тулякам, что делать, если на машину упало дерево

Фото из телеграм-канала «Тула. Происшествия».

Жителей города волнует вопрос о том, кто компенсирует ущерб от ночного урагана.

Накануне, 21 ноября, на Тульскую область обрушился ураган. Непогода повлекла серьезные последствия. По всему региону падали деревья, шквалистый ветер сносил кровлю. В администрации Тулы насчитали около 118 рухнувших деревьев. Очень много было зафиксировано их падений на машины.

Туляки задаются вопросом: кто ответит за последствия непогоды и можно ли компенсировать нанесённый ущерб?

В соцсетях глава администрации Тулы Илья Беспалов объяснил гражданам, как взыскать ущерб, если на машину упало дерево: