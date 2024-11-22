Илья Беспалов рассказал тулякам, что делать, если на машину упало дерево

Накануне, 21 ноября, на Тульскую область обрушился ураган. Непогода повлекла серьезные последствия. По всему региону падали деревья, шквалистый ветер сносил кровлю. В администрации Тулы насчитали около 118 рухнувших деревьев. Очень много было зафиксировано их падений на машины.
Туляки задаются вопросом: кто ответит за последствия непогоды и можно ли компенсировать нанесённый ущерб?
В соцсетях глава администрации Тулы Илья Беспалов объяснил гражданам, как взыскать ущерб, если на машину упало дерево:
- Вызвать сотрудников полиции, которые могут зафиксировать повреждение имущества на месте происшествия.
- Оформить документы, подтверждающие происшествие и повреждения, вместе с сотрудниками полиции.
- Определить, кто может быть ответственным за причиненный вред. Это зависит в первую очередь от того, кто отвечает за содержание недвижимости (здания, земельного участка), где произошло повреждение.
- Произвести независимую оценку причиненного вреда имуществу.
- Предъявить претензию или сразу обратиться в суд к лицу, ответственному за причиненный вред.