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Илья Беспалов рассказал тулякам, что делать, если на машину упало дерево
Фото из телеграм-канала «Тула. Происшествия».

Илья Беспалов рассказал тулякам, что делать, если на машину упало дерево

Жителей города волнует вопрос о том, кто компенсирует ущерб от ночного урагана.

Накануне, 21 ноября, на Тульскую область обрушился ураган. Непогода повлекла серьезные последствия. По всему региону падали деревья, шквалистый ветер сносил кровлю. В администрации Тулы насчитали около 118 рухнувших деревьев. Очень много было зафиксировано их падений на машины.

Туляки задаются вопросом: кто ответит за последствия непогоды и можно ли компенсировать нанесённый ущерб?

В соцсетях глава администрации Тулы Илья Беспалов объяснил гражданам, как взыскать ущерб, если на машину упало дерево: 

  1. Вызвать сотрудников полиции, которые могут зафиксировать повреждение имущества на месте происшествия.
  2. Оформить документы, подтверждающие происшествие и повреждения, вместе с сотрудниками полиции.
  3. Определить, кто может быть ответственным за причиненный вред. Это зависит в первую очередь от того, кто отвечает за содержание недвижимости (здания, земельного участка), где произошло повреждение.
  4. Произвести независимую оценку причиненного вреда имуществу.
  5. Предъявить претензию или сразу обратиться в суд к лицу, ответственному за причиненный вред.

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Автор:
сегодня, в 16:45 +1
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Илья Беспаловураганупавшие деревьякомпенсация
 

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