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В Тульской области завершилась прививочная кампания против гриппа
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области завершилась прививочная кампания против гриппа

Теперь если и прививаться, то за свой счет.

Роспотребнадзор подвел итоги прививочной кампании. В Тульской области завершена иммунизация против гриппа вакциной, поставленной за счет федерального бюджета. По состоянию на 18 ноября против гриппа привито 692 528 человек, из них — 128 923 ребенка и 563 605 взрослых.

По словам санитарных врачей, сейчас эпидобстановка по гриппу и ОРВИ в регионе благополучная. За прошедшую неделю зарегистрировано 3835 случаев ОРВИ, заболеваемость не превышает эпидемические пороги. По данным лабораторного мониторинга, в области отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает:

— Оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь–ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. Поэтому если вы не успели привиться против гриппа, то ещё есть время это сделать. Вакцинироваться можно за счет личных средств в частных медицинских организациях.

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