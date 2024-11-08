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«Академия Михайлова» закрепила домашний результат, обыграв «Хорс-Карелию»
Фото АКМ.

«Академия Михайлова» закрепила домашний результат, обыграв «Хорс-Карелию»

7 ноября «Академия Михайлова» играла в Кондопоге против «Хорс-Карелии».

Счет открыли тульские хоккеисты: Кирилл Бешкоров отдал передачу на Матвея Брынцева, который точно попал в цель. До перерыва «михайловцы» еще раз отличились: Герман Шуленин пополнил свою копилочку заброшенных шайб.

Второй период вышел тоже ярким и богатым на шайбы. Подопечные Ирека Галявиева реализовали четыре момента: отличились Всеволод Шарапов, Матвей Брынцев, Андрей Васев и Кирилл Бешкоров. После четвертой пропущенной тренерский штаб «Хорс-Карелии» заменил вратаря, но это не помогло, «Академию Михайлова» было не остановить.

Во втором отрезке времени кондопожане играли собраннее, им удалось «распечатать» ворота Ильи Канарского. Команды ушли на перерыв при счёте 6:1 в пользу туляков.

На 43-й минуте у тульской команды произошла замена вратаря: вместо Ильи Канарского в воротах появился Николай Скрябин.

Хозяева воодушевились «размоченным» счётом и забросили дважды. Это не повлияло на победу «Академии Михайлова». С финальной сиреной счёт был 6:2 — «михайловцы» забирают два очка у соперника.

Следующий матч на выезде 10 ноября. «Академия Михайлова» встретится с «Капитаном» в 13.00.

Статистика матча

Броски: 53-56; Броски в створ: 31-30; Голы: 3-6; Вбрасывания: 15-23; Блокированные броски: 8-12; Силовые приемы: 4-4; Отборы: 5-4; Потери: 3-2; Перехваты: 0-1; Время в атаке: -; Штраф: 6-0

Голы матча:

0:1 — 07:13 — Матвей Брынцев (Кирилл Бешкоров, Михаил Лисенков)
0:2 — 16:44 — Герман Шуленин
0:3 — 22:17 — Всеволод Шарапов (Данила Бантюков)
1:3 — 24:54 — Валерий Савин (Владислав Давыдов)
1:4 — 26:53 — Матвей Брынцев (Данила Булатов, Герман Шуленин)
1:5 — 29:35 — Андрей Васев
1:6 — 38:14 — Кирилл Бешкоров (Михаил Лисенков, Илья Ефимов)
2:6 — 47:26 — Игорь Арсеньев (Кирилл Иванов)
3:6 — 59:30 — Глеб Пильщиков (Валерий Савин, Игорь Арсентьев)

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