Снос хоккейной коробки в Туле: судьбу площадки решат жители

Сотрудники администрации Советского округа Тулы встретились с жителями ул. Сойфера, которые выступили против сноса хоккейной коробки, установленной между домами.
Во время встречи были рассмотрены предложения по благоустройству территории. Вариантов несколько: от высадки деревьев и кустарников до устройства площадки для бадминтона.
Будут созданы инициативные группы под руководством старших по домам. В течение двух недель им предстоит сформировать и передать в администрацию города обобщённые пожелания жителей.
После этого, с учётом финансовых возможностей будет составлена концепция и дизайн-проект благоустройства, которые представят для итогового обсуждения.