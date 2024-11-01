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Снос хоккейной коробки в Туле: судьбу площадки решат жители
Фото Владимира Тимошенко.

Снос хоккейной коробки в Туле: судьбу площадки решат жители

Тулякам предложили несколько вариантов благоустройства: от озеленения до площадки для игры в бадминтон.

Сотрудники администрации Советского округа Тулы встретились с жителями ул. Сойфера, которые выступили против сноса хоккейной коробки, установленной между домами.

Во время встречи были рассмотрены предложения по благоустройству территории. Вариантов несколько: от высадки деревьев и кустарников до устройства площадки для бадминтона.

Будут созданы инициативные группы под руководством старших по домам. В течение двух недель им предстоит сформировать и передать в администрацию города обобщённые пожелания жителей.

После этого, с учётом финансовых возможностей будет составлена концепция и дизайн-проект благоустройства, которые представят для итогового обсуждения.

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Тулаулица Сойфера
 

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