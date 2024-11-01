С 1 ноября участникам СВО стало проще получить меры поддержки

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В Тульской области введена справка о статусе участника специальной военной операции по линии Минобороны РФ.

Она используется для подтверждения участия в СВО при получении широкого круга мер поддержки федерального и регионального уровня – льгот и выплат. Среди них:

ежемесячные и компенсационные пособия,

льготы на проезд, обучение, занятия спортом, оплату ЖКУ и налогов,

бесплатные земельные участки,

бесплатное питание для детей,

психологическая помощь,

получение средств реабилитации.

Новый документ можно получить через МФЦ, военкомат или воинскую часть, а также через портал «Госуслуги». За справкой может обратиться как сам участник СВО, так и члены его семьи.

Для получения справки участнику СВО необходимо иметь при себе паспорт, а при обращении члена семьи нужно предоставить документы, подтверждающие родство и паспортные данные участника СВО.