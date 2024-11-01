  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С 1 ноября участникам СВО стало проще получить меры поддержки - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
С 1 ноября участникам СВО стало проще получить меры поддержки
Фото из архива Myslo

С 1 ноября участникам СВО стало проще получить меры поддержки

В Тульской области введена справка о статусе участника специальной военной операции по линии Минобороны РФ.

Она используется для подтверждения участия в СВО при получении широкого круга мер поддержки федерального и регионального уровня – льгот и выплат. Среди них: 

  • ежемесячные и компенсационные пособия,
  • льготы на проезд, обучение, занятия спортом, оплату ЖКУ и налогов,
  • бесплатные земельные участки,
  • бесплатное питание для детей,
  • психологическая помощь,
  • получение средств реабилитации.

Новый документ можно получить через МФЦ, военкомат или воинскую часть, а также через портал «Госуслуги». За справкой может обратиться как сам участник СВО, так и члены его семьи. 

Для получения справки участнику СВО необходимо иметь при себе паспорт, а при обращении члена семьи нужно предоставить документы, подтверждающие родство и паспортные данные участника СВО.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:10 0
Другие статьи по темам
Событие
поддержка участников СВОмеры поддержки
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Пролетарском округе временно отключат светофор
В Пролетарском округе временно отключат светофор
Снос хоккейной коробки в Туле: судьбу площадки решат жители
Снос хоккейной коробки в Туле: судьбу площадки решат жители
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.