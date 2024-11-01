С 1 ноября участникам СВО стало проще получить меры поддержки

Она используется для подтверждения участия в СВО при получении широкого круга мер поддержки федерального и регионального уровня – льгот и выплат. Среди них:
- ежемесячные и компенсационные пособия,
- льготы на проезд, обучение, занятия спортом, оплату ЖКУ и налогов,
- бесплатные земельные участки,
- бесплатное питание для детей,
- психологическая помощь,
- получение средств реабилитации.
Новый документ можно получить через МФЦ, военкомат или воинскую часть, а также через портал «Госуслуги». За справкой может обратиться как сам участник СВО, так и члены его семьи.
Для получения справки участнику СВО необходимо иметь при себе паспорт, а при обращении члена семьи нужно предоставить документы, подтверждающие родство и паспортные данные участника СВО.