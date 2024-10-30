«Вместо хоккейной коробки – парковка?»: туляки просят провести расследование

Фото Владимира Тимошенко.

В редакцию обратились жители улицы Сойфера.

— На ул. Сойфера, 39 по решению администрации Советского района проходит демонтаж хоккейной коробки. [Озвучиваемые] причины разнятся в зависимости времени задавания вопросов: от аварийного состояния коробки до строительства детского городка (может быть когда-нибудь). Внятного ответа, почему необходимо провести демонтаж именно сейчас, получить не удалось.

Среди жителей ходят слухи, что на этом месте сделают парковку, но начальник отдела по благоустройству утверждает, что это не так. Что там будет, пока никто не решал, но снести почему-то надо именно сейчас. Просим провести журналистское расследование!

В главном управлении по Советскому территориальному округу сообщили, что указанный объект расположен на неразграниченной территории и не используется для игры в хоккей.

— Каток не заливается на протяжении последних 5 лет, — сообщили в администрации. — Причиной этого является проходящий под площадкой силовой электрический кабель. По заказу администрации экспертной организацией проведена экспертиза возможности использования указанного спортивного объекта, обследованы конструкции на предмет безопасного использования. Экспертная организация дала заключение, что данный объект использовать нельзя, он подлежит демонтажу. Возможно частичное благоустройство данного земельного участка с учётом зон безопасности от проходящих сетей.

На запрос Myslo администрация города сообщила: главное управление по Советскому округу назначило встречу с жителями. На ней выслушают предложения людей о том, что сделать на этом месте в 2025 году. Предположительно, это будет детское спортивное и игровое оборудование. Естественно, с учётом существующих для этого места ограничений.

Встреча состоится 31 октября 2024 г. в 18.00.

Как сообщили в редакцию жители, снос хоккейной площадки почему-то прекратили после того, как в соцсетях поднялся шум.