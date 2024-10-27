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«Тулагорводоканал» просит жителей быть внимательнее при оплате счетов за октябрь
Фото Алексея Пирязева

«Тулагорводоканал» просит жителей быть внимательнее при оплате счетов за октябрь

На квитанциях напечатан некорректный QR-код, ведущий на страницу быстрой оплаты.

Из-за перехода на новое программное обеспечение, «Тулагорводоканал» просит туляков при оплате квитанции за октябрь через «Сбербанк России» или «Банк ВТБ» не использовать QR-код, указанный в квитанции за октябрь. Производить оплату следует по коду с квитанции за предыдущие периоды, либо оплачивать через лицевой счёт. Для этого необходимо:

в мобильном приложении ПАО «Сбербанк России»

выбрать карту (счет), с которого будет производиться оплата,

далее выбрать «Оплатить или перевести» - «Дом» - «Водоснабжение» - «Тулагорводоканал» - указать номер лицевого счета полностью в семизначном формате, например 0012345 или 0987654,

проверить сумму к оплате и внести показания прибора учета (при его наличии).

в мобильном приложении ПАО «Банк ВТБ»

выбрать карту (счет), с которого будет производиться оплата;

далее выбрать «Перевести» - «Счета на оплату» - «Тулагорводоканал» - указать номер лицевого счета полностью в семизначном формате, например 0012345 или 0987654;

проверить сумму к оплате и внести показания прибора учета (при его наличии).

При оплате через мобильные приложения других банков следует производить платеж по следующим реквизитам:

Расчётный счет: 40702810366060012088

Банк: ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК Г. ТУЛА

ИНН: 7105504223

КПП: 710501001

БИК: 047003608

Корр. счет: 30101810300000000608

Указание номера л/счета и показаний счетчика в назначении платежа обязательно!

Кроме того, оплату можно произвести в Центре обслуживания населения АО «Тулагорводоканал» по адресу: г. Тула, ул. Демидовская Плотина, д. 8.

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