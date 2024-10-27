«А ещё зовём гостей на соревнования!»: туляки показали позорное состояние лестницы в парке у «Нового поколения»

Сказать что лестница в плохом состоянии - ничего не сказать.

В редакцию Myslo обратились подписчики:

— Посмотрите, как выглядят лестницы в парке ДК Металлург, особенно со стороны спорткомплекса «Новое поколение». При входе в парк со стороны улицы Металлургов есть 4 лестницы, их недавно ремонтировали, но, видимо, сильно скроили на цементе: лестницы мигом рассыпались!

А со стороны улицы Кутузова старые лестницы никто и не пытался приводить в порядок. На них легко шею свернешь! А еще соревнования крупные проводят в этом спорткомплексе, гостей зовут, зрителей, туристов. Это позор.

Судя по фото, ответственным за состояние парка и лестниц в нем возразить будет нечего: