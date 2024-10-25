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Как чиновники заключают контракты на отлов собак: после жуткой смерти женщины прокуратура проведет массовые проверки
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Как чиновники заключают контракты на отлов собак: после жуткой смерти женщины прокуратура проведет массовые проверки

Проверки пройдут на территории всего региона.

После нападения бродячих собак на женщину в Кимовске прокуратура Тульской области инициировала проверку исполнения законодательства об ответственном обращении с животными на территории Кимовского района.

Прокуроры оценят эффективность исполнения контрактных обязательств, реализации чиновниками полномочий по регулированию численности бродячих животных, своевременности передачи заявок на отлов. 

Аналогичные проверки пройдут на территории всего региона.

Будут приняты меры прокурорского реагирования. 

Также прокуратура области контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по факту смерти женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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сегодня, в 10:59 +1
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Тульская область

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