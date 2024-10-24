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«Два дня не можем приготовить еду и помыться»: дом на ул. Волкова остался без газа
Фото Яндекс. Карты

«Два дня не можем приготовить еду и помыться»: дом на ул. Волкова остался без газа

Жители двое суток не могли добиться информации о том, от кого зависит решение проблемы.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 17 по ул. Волкова в Туле.

— В первом подъезде вторые сутки нет газа. Дом у нас с колонками, плиты — газовые, всё на газе. Мы пытались разобраться, что случилось, но ничего не добились. В горгазе сообщают, что вся информация по подключению в управляющей компании, а в УК говорят, что за все отвечает горгаз, и бросают трубку. Помогите нам!

На запрос Myslo в АО «Тулагоргаз» сообщили, что дом № 17 сначала обслуживала управляющая компания «Мир». На днях в доме по плану проводили техобслуживание газового оборудования и обнаружили утечку газа на общедомовом газопроводе.

— Когда сообщили в УК «Мир», что необходимы ремонтные работы, оказалось, что УК отказалась от этого дома. Сейчас в доме новая УК — «Гефест». Они находятся в стадии оформления договора на ТО, но заявки на устранение утечки пока нет.

Получается, жителям остается только торопить управляющую компанию, чтобы быстрее оформила нужные документы. И только после устранения утечки им подключат газ.

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