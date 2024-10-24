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В Туле пройдут полуфиналы Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Туле пройдут полуфиналы Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН

10 коллективов из 6 городов России поборются за выход в финал.

29 и 30 октября в актовом зале ТГПУ имени Л.Н. Толстого (пр. Ленина, 125) пройдут полуфинальные игры Центральной Юго-Западной лиги КВН.

Всем юмористическим коллективам предстоит попробовать силы в четврех конкурсах – приветствие, ситуация с жюри, биатлон и музыкальное домашнее задание.

Тульскую область будут представлять команды «7.1» и «На диване».

В первом полуфинале, который пройдет 29 октября, сразятся коллективы:

  • «Светофор», Орёл.
  • «7.1», Тула.
  • «Сборная ТИ им.Чехова», Таганрог.
  • «Федюшины», Курск.
  • «Площадь Победы», СмолГу, Смоленск.

А во втором полуфинале сыграют коллективы:

  • «На диване», Тула.
  • «Не беспокоить», Государственный университет просвещения, Москва.
  • «Сборная города Видное», Видное.
  • «Гармония», Москва.
  • «Туш», п. Прохоровка, Белгородская область.

Бесплатные билеты можно получить по ссылкам:

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