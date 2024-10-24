В Туле пройдут полуфиналы Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

10 коллективов из 6 городов России поборются за выход в финал.

29 и 30 октября в актовом зале ТГПУ имени Л.Н. Толстого (пр. Ленина, 125) пройдут полуфинальные игры Центральной Юго-Западной лиги КВН.

Всем юмористическим коллективам предстоит попробовать силы в четврех конкурсах – приветствие, ситуация с жюри, биатлон и музыкальное домашнее задание.

Тульскую область будут представлять команды «7.1» и «На диване».

В первом полуфинале, который пройдет 29 октября, сразятся коллективы:

«Светофор», Орёл.

«7.1», Тула.

«Сборная ТИ им.Чехова», Таганрог.

«Федюшины», Курск.

«Площадь Победы», СмолГу, Смоленск.

А во втором полуфинале сыграют коллективы:

«На диване», Тула.

«Не беспокоить», Государственный университет просвещения, Москва.

«Сборная города Видное», Видное.

«Гармония», Москва.

«Туш», п. Прохоровка, Белгородская область.

Бесплатные билеты можно получить по ссылкам: