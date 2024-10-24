В Туле пройдут полуфиналы Центральной Юго-Западной лиги Международного союза КВН

29 и 30 октября в актовом зале ТГПУ имени Л.Н. Толстого (пр. Ленина, 125) пройдут полуфинальные игры Центральной Юго-Западной лиги КВН.
Всем юмористическим коллективам предстоит попробовать силы в четврех конкурсах – приветствие, ситуация с жюри, биатлон и музыкальное домашнее задание.
Тульскую область будут представлять команды «7.1» и «На диване».
В первом полуфинале, который пройдет 29 октября, сразятся коллективы:
- «Светофор», Орёл.
- «7.1», Тула.
- «Сборная ТИ им.Чехова», Таганрог.
- «Федюшины», Курск.
- «Площадь Победы», СмолГу, Смоленск.
А во втором полуфинале сыграют коллективы:
- «На диване», Тула.
- «Не беспокоить», Государственный университет просвещения, Москва.
- «Сборная города Видное», Видное.
- «Гармония», Москва.
- «Туш», п. Прохоровка, Белгородская область.
Бесплатные билеты можно получить по ссылкам:
- первый полуфинал: https://oruzheyka.timepad.ru/event/3076861/
- второй полуфинал: https://oruzheyka.timepad.ru/event/3076882/