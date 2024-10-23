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За лето в Тульской области из-за антисанитарии остановили работу 18 общепитов
Фото Роспотребнадзора по Тульской области.

За лето в Тульской области из-за антисанитарии остановили работу 18 общепитов

Роспотребнадзор опубликовал список опасных кафе.

В III квартале Роспотребнадзор провел 14 внеплановых выездных проверок и 20 санитарно-эпидемиологических расследований в организациях общественного питания Тульской области. 

У специалистов были претензии к санитарному состоянию производственных помещений, соблюдению поточности технологических процессов и режима обработки кухонного оборудования. К работе допускали персонал без медосмотра. С реализации сняли 240 кг продуктов. 

Возбуждено 27 дел об административных правонарушениях. Сумма штрафов превысила 500 тысяч рублей. 

— Судами приостановлена эксплуатация 18 организаций общественного питания сроком от 10 до 90 суток, — сообщили в региональном ведомстве. 

Нарушения нашли в: ООО «Дельта» (Красноармейский пр., 1), ИП Агаев Д. Р.о, («Райская баня», ул. Томпа, 9), ИП Манонова М.Б («Чайхана», ул. Пирогова, 4), ИП Сотников Г.А. («Восточная сказка», ул. Пирогова, 28), ИП Мамедов Р. Г. («Под мостом», Демидовская Плотина, 5), ИП Токарев Р. В. («Старый замок», ул. Судейского, 15-а), ИП Коршикова А.А. («Кафе», пр. Ленина, 94), ИП Касумов А.Т.о. («Сим-сим», ул. Кутузова, 181), ИП Самиев А. А. («Тандырофф», ул. Первомайская, 10), ИП Ханларзаде Э.С.о. («Чинар», ул. Ак. Павлова, 5), ИП Шерхонов З. А. («Чудо Восток», ул. Путейская, 5), ИП Салимов Т.Ш.о. («Искра», ул. Кутузова, 102), ИП Сафаров А.А. («Скорпион», ул. Металлургов, 43-г), ИП Родионов В. С. («Пуфф», ул. Советская, 56), ИП Хасанов Н. С. («Гилос», Калужское шоссе 2), ИП Броян Г. Ф. («Банкетный зал компании „Фаэтон“», г. Кимовск, ул. Заводская, 1).

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Автор:
сегодня, в 16:44 0
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