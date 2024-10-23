  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В ноябрьские праздники в Тульской области изменится расписание пригородных поездов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В ноябрьские праздники в Тульской области изменится расписание пригородных поездов

В ноябрьские праздники в Тульской области изменится расписание пригородных поездов

В связи с переносом выходных, приуроченных к празднованию Дня народного единства, назначат дополнительные поезда.

Пригородные поезда будут курсировать:

  • 1 ноября — по расписанию четверга,
  • 2 ноября — по расписанию пятницы,
  • 3 ноября — по расписанию субботы,
  • 4 ноября — по расписанию воскресенья.

Для пассажиров, которые в эти дни планируют поездки, назначены экспрессы.

На Курском направлении: 

  • 2 ноября — № 7051 Курский вокзал — Тула-1 Курская.
  • 2, 3 ноября — № 7040 Тула-1 Курская — Курский вокзал.
  • 2, 4 ноября — № 7041 Курский вокзал — Тула-1 Курская.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:30 +1
Другие статьи по темам
Событие
поездаэлектрички
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Лилиана Молодцова из Тулы примет участие в шоу «Чудо» на НТВ
Лилиана Молодцова из Тулы примет участие в шоу «Чудо» на НТВ
Администрация Тулы ищет владельца «голой бесхозной» теплотрассы
Администрация Тулы ищет владельца «голой бесхозной» теплотрассы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.