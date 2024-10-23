В ноябрьские праздники в Тульской области изменится расписание пригородных поездов

В связи с переносом выходных, приуроченных к празднованию Дня народного единства, назначат дополнительные поезда.

Пригородные поезда будут курсировать:

1 ноября — по расписанию четверга,

2 ноября — по расписанию пятницы,

3 ноября — по расписанию субботы,

4 ноября — по расписанию воскресенья.

Для пассажиров, которые в эти дни планируют поездки, назначены экспрессы.

На Курском направлении:

2 ноября — № 7051 Курский вокзал — Тула-1 Курская.

2, 3 ноября — № 7040 Тула-1 Курская — Курский вокзал.

2, 4 ноября — № 7041 Курский вокзал — Тула-1 Курская.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».