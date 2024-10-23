В ноябрьские праздники в Тульской области изменится расписание пригородных поездов

Пригородные поезда будут курсировать:
- 1 ноября — по расписанию четверга,
- 2 ноября — по расписанию пятницы,
- 3 ноября — по расписанию субботы,
- 4 ноября — по расписанию воскресенья.
Для пассажиров, которые в эти дни планируют поездки, назначены экспрессы.
На Курском направлении:
- 2 ноября — № 7051 Курский вокзал — Тула-1 Курская.
- 2, 3 ноября — № 7040 Тула-1 Курская — Курский вокзал.
- 2, 4 ноября — № 7041 Курский вокзал — Тула-1 Курская.
Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».