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В правительстве Тульской области обсудили развитие промышленности
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В правительстве Тульской области обсудили развитие промышленности

Профильное совещание провёл первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

По его словам, половина валового регионального продукта приходится на промышленные производства, в то время как в среднем по России этот показатель составляет 16%.

– Благодаря запуску новых производств, переориентации поставок на внутренний и азиатский рынки, предприятиям удалось увеличить выпуск продукции. За первое полугодие объёмы отгрузки выросли на 26% по сравнению с 2023 годом, – подчеркнул Михаил Пантелеев.

В Тульской области создана комплексная система подготовки кадров для нужд промышленности, действуют меры по привлечению специалистов. На эти цели направлено более 620 млн рублей.  

Один из ключевых инструментов – Фонд развития промышленности Тульской области. Предприятиям региона доступны 15 программ с объемом финансирования до 5 млрд рублей и процентной ставкой от 1 до 5% годовых. Основное требование для получения льготных кредитов –импортозамещение. 

Министерство промышленности и торговли возмещает затраты на приобретение нового оборудования и компенсирует предприятиям до 30% стоимости техники, за год такую поддержку на 27,8 млн рублей получили 7 компаний. 

С 2017 года Тульская область участвует в нацпроекте «Производительность труда». Благодаря ему выработка на производстве увеличилась на треть, а время протекания процессов снизилось на 40%. 

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