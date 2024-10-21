Тульский Роспотребнадзор предупредил о некачественной молочке с завода-«призрака»

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Об обнаружении в продаже продукции ООО «Молпром» следует сразу же сообщить в надзорный орган.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области сообщает о продаже фальсифицированной молочной продукции ООО «Молпром» (ОГРН 1245000022520), юридический адрес: Московская область, Г. О. Люберцы, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, ком. 13, фактический адрес: Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ким, д. 2-А.

Уточняется, что это предприятие по указанным адресам не обнаружено, а следовательно, является «призраком».

Если вы обнаружили в продаже продукцию ООО «Молпром», напишите на почтуе: [email protected], [email protected] или позвоните по телефонам: 8(4872)37-32-57, 8(48762)6-42-06, 8(48762)6-52-61.