  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Роспотребнадзор предупредил туляков о некачественной молочке с завода-«призрака» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский Роспотребнадзор предупредил о некачественной молочке с завода-«призрака»
Фото: ru.freepik.com

Тульский Роспотребнадзор предупредил о некачественной молочке с завода-«призрака»

Об обнаружении в продаже продукции ООО «Молпром» следует сразу же сообщить в надзорный орган.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области сообщает о продаже фальсифицированной молочной продукции ООО «Молпром» (ОГРН 1245000022520), юридический адрес: Московская область, Г. О. Люберцы, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1, ком. 13, фактический адрес: Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Ким, д. 2-А.

Уточняется, что это предприятие по указанным адресам не обнаружено, а следовательно, является «призраком».

Если вы обнаружили в продаже продукцию ООО «Молпром», напишите на почтуе: [email protected], [email protected] или позвоните по телефонам: 8(4872)37-32-57, 8(48762)6-42-06, 8(48762)6-52-61.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:40 +3
Другие статьи по темам
Событие
фальсифицированная продукцияпредприятие-призракУправление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляков приглашают поучаствовать в автопробеге в поддержку армии России
Туляков приглашают поучаствовать в автопробеге в поддержку армии России
На ул. Рязанской рабочий задел электрический провод и погиб от удара током
На ул. Рязанской рабочий задел электрический провод и погиб от удара током
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.