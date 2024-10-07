Даже пряники не спасли: «Авиасейлс» выдали нелестную трэвел-рецензию на Тулу, а потом «переобулись»

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Редактор журнала «ПСЖР» от «Авиасейлс» побывала в Туле и осталась ею недовольна. Что так задело столичную гостью?

Автор «Авиасейлс» провела выходные в Туле, и они ее не обрадовали: город оказался совсем не таким, каким она его себе представляла. Myslo прочитал статью о «четырех причинах, из-за которых это путешествие не спасли даже пряники».

Первым делом автор жалуется на то, что не смогла купить обратные билеты на «Ласточку»:

«Первым удивлением стало то, что покупать билеты на „Ласточку“, отправляющуюся с Курского вокзала в Москве, нужно минимум за полторы-две недели… Я по какой-то неизвестной для себя причине решила отложить покупку обратного билета на пару дней, и в итоге мне пришлось ехать из Тулы на автобусе до метро „Новоясеневская“ на самой окраине города».

Далее автор негодует, что ей пришлось постоять в очередях в кафе.

«…Чтобы попасть в хорошие заведения, например в популярном кластере «Искра», придётся отстоять в очереди неопределённое количество времени. Так произошло и со мной: на входе сразу в несколько ресторанов я натыкалась на извиняющееся лицо официантов, которые только пожимали плечами на вопрос, через сколько освободится столик».

Возмутили автора и тульские цены.

«Вопреки всем ожиданиям, цены в Туле вовсе не низкие. Стоимость жилья, еды и входных билетов здесь находится вполне на уровне крупных российских центров — сэкономить не получится».

То же касается и цен на гостиницы:

«Например, номер на одну ночь в трёхзвёздочном отеле в центре (селиться в другом месте в Туле просто нет смысла) обошёлся мне в 4500 рублей. Сама комната на мансарде оказалась очень комфортной: светлая, чистая, с окном, из которого вечерами виднелось звёздное небо. Но всё это не отменяло того факта, что за эти же деньги можно было снять не менее хорошую гостиницу в Москве — например, на Покровке».

Отметим, что Тула перестала быть захолустной провинцией довольно давно. Сейчас наш город активно развивается, в том числе в сфере туризма и гостеприимства. За последние пять лет популярность Тулы как города для путешествия сильно возросла. В 2019 году наш город посетили 1008 тыс. чел., а уже в 2023-м — 1690 тыс. чел.

Не совсем ясно, как автор представляла себе Тулу.

«С одной стороны, я приехала в небольшой город, чтобы отдохнуть от московской суеты, с другой — встретила её же. И стоило тогда куда-то ехать?»

Автор также повозмущалась «узкоспециализированными» тульскими музеями...:

«Несмотря на то, что музеев в городе действительно немало, смотреть в них особенно нечего. Все они довольно узкоспециализированные и вряд ли заинтересуют рядового жителя большого города — только если у вас нет с собой детей, готовых увлечься двадцатью видами самоваров».

…и расстояниями до достопримечательных мест — Ясной Поляны и Романцевских гор.

Полный текст статьи здесь. Почитайте! Со всем согласны? Ждем откликов в комментариях!

P. S. Спустя неделю после публикации статьи «Авиасейлс» «переобулся», выложив заново путеводитель по Туле 2023 года.

А сегодня, 8 октября, в телеграм-канале «Авиасейлс» появился такой комментарий:

— Мы уволили без выходного пособия редактора, который посмел плохо говорить про Тулу и наняли другого, который, кроша тульским пряником на макбук, написал нам новую хорошую статью про этот славный величественный город.