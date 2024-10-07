Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 8 октября

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

пер. Репина, 31-39 (нечётн.), 34, 36, 40, 42,

ул. Газовая, 49, 51,

ул. Айвазовского, 1-39 (нечётн.), 4-40 (чётн.),

ул. Октябрьская, 136-186 (чётн.), 155,

ул. Плодородная 50-58,

ул. Тургеневская, 46, 47-61 (нечётн.),

ул. Пушкинская, 10-14 (чётн.), 12-а, 12-б, 14-а, 14-б, 19, 21,

Пушкинский пр-д, 1, 2, 2-а,

пр-т Ленина, 45,

ул. Тесницкая, 9, 8, 3,

2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,

ул. Фруктовая, 1-а, 1-7, 13, 13-а, 12, 2-б,

18-й пр-д, 23-53,

ул. Капитана Громова, 66,

ул. К. Маркса, 117-147 (нечётн.), 128-154 (чётн.),

ул. Кирова, 1-17 (нечётн.), 2,

ул. Епифанская, 126.