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Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 8 октября

Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 8 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • пер. Репина, 31-39 (нечётн.), 34, 36, 40, 42,
  • ул. Газовая, 49, 51,
  • ул. Айвазовского, 1-39 (нечётн.), 4-40 (чётн.),
  • ул. Октябрьская, 136-186 (чётн.), 155,
  • ул. Плодородная 50-58,
  • ул. Тургеневская, 46, 47-61 (нечётн.),
  • ул. Пушкинская, 10-14 (чётн.), 12-а, 12-б, 14-а, 14-б, 19, 21,
  • Пушкинский пр-д, 1, 2, 2-а,
  • пр-т Ленина, 45,
  • ул. Тесницкая, 9, 8, 3,
  • 2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,
  • ул. Фруктовая, 1-а, 1-7, 13, 13-а, 12, 2-б,
  • 18-й пр-д, 23-53,
  • ул. Капитана Громова, 66,
  • ул. К. Маркса, 117-147 (нечётн.), 128-154 (чётн.),
  • ул. Кирова, 1-17 (нечётн.), 2,
  • ул. Епифанская, 126.

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