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Скончался президент Тульского землячества Евгений Давыдов
Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Скончался президент Тульского землячества Евгений Давыдов

Он внес значительный вклад в развитие города.

В оружейной столице после продолжительной болезни умер президент региональной общественной организации «Тульское землячество» Евгений Давыдов. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале. 

По его инициативе в 1997 году было создано Тульское землячество. Организация реализует общественные инициативы и проекты, помогает ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без попечения родителей, налаживает культурные связи между Тульской областью и другими регионами.

Под руководством Евгения Михайловича возрождался дворец графа Бобринского в г. Богородицке, создан музей Болотова в с. Дворяниново Заокского района.

— Выражаю глубокие соболезнования семье, родным, близким Евгения Михайловича Давыдова. Светлая память о Евгении Михайловиче навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей и благодарных земляков, — отметил глава региона. 

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Автор:
сегодня, в 13:05 0
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