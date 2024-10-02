Скончался президент Тульского землячества Евгений Давыдов

В оружейной столице после продолжительной болезни умер президент региональной общественной организации «Тульское землячество» Евгений Давыдов. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.
По его инициативе в 1997 году было создано Тульское землячество. Организация реализует общественные инициативы и проекты, помогает ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без попечения родителей, налаживает культурные связи между Тульской областью и другими регионами.
Под руководством Евгения Михайловича возрождался дворец графа Бобринского в г. Богородицке, создан музей Болотова в с. Дворяниново Заокского района.
— Выражаю глубокие соболезнования семье, родным, близким Евгения Михайловича Давыдова. Светлая память о Евгении Михайловиче навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей и благодарных земляков, — отметил глава региона.