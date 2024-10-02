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С 1 января 2025 года в Туле могут ввести туристический налог

С 1 января 2025 года в Туле могут ввести туристический налог

Соответствующий документ проекта подписал мэр города Алексей Эрк.

С 1 января 2025 года в Туле будет введен туристический налог. Соответствующий документ проекта, подписанный мэром города, опубликован на сайте городской администрации.

Согласно документу, платить налог будут владельцы отелей, хостелов, пансионатов и санаториев. Для туристов он включен в стоимость проживания. 

Налоговые ставки распределят следующим образом:

  • 1% в 2025 году;
  • 2% в 2026-м;
  • 3% в 2027-м;
  • 4% в 2028-м;
  • 5% в 2029-м.

От налога будут освобождены жители Тульской области, многодетные семьи, туристы из новых регионов и спортсмены, которые приехали в Тулу на соревнования.

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сегодня, в 14:47 0
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