С 1 января 2025 года в Туле могут ввести туристический налог

С 1 января 2025 года в Туле будет введен туристический налог. Соответствующий документ проекта, подписанный мэром города, опубликован на сайте городской администрации.

Согласно документу, платить налог будут владельцы отелей, хостелов, пансионатов и санаториев. Для туристов он включен в стоимость проживания.

Налоговые ставки распределят следующим образом:

1% в 2025 году;

2% в 2026-м;

3% в 2027-м;

4% в 2028-м;

5% в 2029-м.

От налога будут освобождены жители Тульской области, многодетные семьи, туристы из новых регионов и спортсмены, которые приехали в Тулу на соревнования.