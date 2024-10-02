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Тульские подростки за лето заработали 74,5 млн рублей
Фото министерства труда и социальной защиты Тульской области.

Тульские подростки за лето заработали 74,5 млн рублей

Чаще всего молодые люди работали администраторами, операторами связи, упаковщиками и рабочими.

За лето подростки в Тульской области заработали 74,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты.

На работу устроилось более 7 тысяч подростков. В среднем каждый получил больше 10 тысяч рублей.

Вакансии для детей предоставили почти 420 работодателей, среди них предприятия оборонно-промышленного комплекса, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Подростки работали администраторами, операторами связи, лаборантами, специалистами по библиотечно-выставочной работе, сборщиками, помощниками инженеров, укладчиками-упаковщиками и рабочими по благоустройству.

Больше всего несовершеннолетних трудоустроилось на предприятия Тулы, Новомосковска, Щекинского и Узловского районов.

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Автор:
сегодня, в 14:30 −1
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